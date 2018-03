Flere fartbilister gik i fotofælden

Lørdag var Syd- og Sønderjyllands Politi flere steder klar med kameraet. 76 fik taget et uønsket portræt.

76 kan se frem til en hilsen fra politiet. De havde på lørdagens køretur foden hvilende lidt for tungt på speederen.

På Dyrhus ved Tønder havde utrygge borgere ønsket en fartkontrol. Her blev 36 blitzet og to af dem får et klip i kørekortet. Den hurtigste kørte 88 km/t på en vej, hvor man må køre 60 km/t.

Også på Haderslevvej syd for Ribe stod politiet. Her havde 40 lidt for travl, og fem af dem får udover en bøde et klip i kørekortet. Personen der havde mest travlt kørte 130 km/t.