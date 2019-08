Flere firbenede end tobenede: Hunde indtager Horne

I weekenden har Dansk Kennel Klub inviteret 1700 hunde til Nordisk Udstilling i Horne. En by lidt uden for Varde med under 500 indbyggere.

Normalt bor der omkring 500 mennesker i Horne, men i weekenden blev den lille landsby udenfor Varde en hel del større. Måske endda overrendt – af hunde. Dansk Kennel Klub Kreds 11 afholder lørdag og søndag Nordisk Udstilling, og det betyder at mere end 1700 hunde fra hele norden har vendt snuderne mod den vestjyske by.

Vi står sammen om det. Vi er en lille landsby, og hvis vi kan magte det og har banerne til det, hvorfor skal vi så ikke prøve det af. Det er jo en enestående chance. Ulla Lindvig, cafeteriabestyrer, Horne Idrætspark

- Vi ved jo godt, at når vi har med hundefolket at gøre, så er det hunde, der er velopdraget, siger Ulla Lindvig om det faktum, at der lige nu er flere firbenede end tobenede indbyggere i den lille by.

Hun er bestyrer af cafeteriaet på Horne Idrætspark, som har været med til at arrangere udstillingen og konkurrencen for hunde. Normalt bliver arrangementet ellers afholdt i Varde.

- Kreds 11 kom og sagde, at hvis vi kunne skaffe 1200 parkeringspladser, så kunne vi komme i spil til Nordisk Hundeudstilling. Det tog os ikke særlig lang tid at finde, siger hun med et smil og forklarer, at de har lejet et ekstra stykke jord.

En by der bakker op

I Horne er flagene hejst, og det er ikke tilfældigt. Ulla Lindvig og andre frivillige har været rundt og aflevere flyvers, hvor de opfordrer indbyggerne til at hejse flaget.

- Vi står sammen om det. Vi er en lille landsby, og hvis vi kan magte det og har banerne til det, hvorfor skal vi så ikke prøve det af. Det er jo en enestående chance, siger bestyreren og fortsætter:

- Vi er jo nødt til at promovere os lidt.

Og selvom de mange forskellige størrelser hunde lige nu fylder lidt i Horne har byen og beboerne taget rigtig godt imod arrangementer, fastslår Ulla Lindvig. Støtten har hun også rent praktisk kunne mærke i form af rigtig mange frivillige hænder.

Horne Idrætspark har lejet et ekstra stykke jord for at få plads til en ekstra parkeringsplads. Hundeudstillingen foregår på boldbanerne. Foto: Hans Lausten

Dansk Kennel Klub: Vi kommer igen

Hos Kreds 11 kan de også mærke befolkningens støtte. Han fortæller, at modtagelsen har været ’helt fantastisk’.

- Nærheden i sådan et arrangement her, det betyder utrolig meget. Vi ved, at hele byen står bag, og mange frivillige fra byen deltagere i det her arrangement, siger Kim Vigsø Nielsen, der er næstformand i Dansk Kennel Klub Kreds 11 til TV SYD.

Og han ved også godt, hvor Nordisk Udstilling skal holdes næste år.

- Det er et fantastisk areal, vi har fået stillet til rådighed. Det er helt sikkert, at vi ikke behøver se tilbage på Varde. Vi kommer her igen.

En udfordring de er klar til at tage op i Horne Idrætspark:

- Får vi buddet, så tager vi imod det. Det står vi ikke tilbage for. Vi er klar igen, siger Ulla Lindvig.