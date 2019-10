Flere frivillige skal hjælpe til på sygehusene

En ny politik, der skal få flere syddanskere til at give en hånd med på sygehusene og de sociale institutioner, er mandag blevet vedtaget i regionsrådet.

Planen er at ansatte flere frivilligkoordinatorer, der får til at opgave at skaffe flere frivillige.

Ifølge regionsrådsformand Stephanie Lose bidrager de frivillige med noget særligt, og er med til at gøre en forskel blandt andet som støtte til borgere, der er i en sårbar situation.

- Det er selvfølgelig vigtig at slå fast, at den frivillige indsats aldrig kan eller skal erstatte medarbejdernes professionelle pleje, behandling og omsorg.

- Men at den tilfører ekstra værdi for både borgere, medarbejderne og de frivillige selv, siger Stephanie Lose.

Mere samarbejde

Planen er også at skabe et større samarbejde mellem regionen og kommunerne. De frivillige skal nemlig have mulighed for at være en gennemgående støtte for borgerne.

Både når de er indlagt på sygehuset og senere, når de er hjemme igen.

- Med vores nye politik rækker vi ud efter kommunerne, hvoraf mange har et stor netværk af frivillige, fortæller Stephanie Lose.

De tre millioner årligt er afsat til at ansætte seks frivilligekoordinatorer. De fem koordinatorer skal finde flere frivillige til sygehusene, mens den sjette skal arbejde på det social område.