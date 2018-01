Flere gik i fælden på årets første dag

48 bilister kan se frem til en hilsen fra politiet efter fartkontrol i Døstrup og på Rømøvej i Skærbæk. Ud af de 48 fik fem et klip i kørekortet.

Ikke alle kørte helt efter reglerne, da Syd- og Sønderjyllands Politi mandag var at finde med kameraet flere steder i det sønderjyske.

I Døstrup blev 19 blitzet. To af dem får også et klip. Udstyret var stillet op på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Bilisten med den tungeste fod på speederen kørte 80 km/t.

Også på Rømøvej ved Skærbæk var Syd- og Sønderjyllands Politi klar. Her havde 29 bilister for travlt, hvoraf tre får et klip. På vejen er det tilladt at kører 80 km/t, men den hurtigste bilist kørte 115 km/t.

”Vi kommer igen”, skriver de på Twitter.

Syd- og Sønderjyllands Politi har oplyst på Twitter, at de også er til stede på hovedvejen til Varde.