Flere kommuner overvejer at lægge tilsynsrapporter frem efter TV 2-dokumentar

Flere kommuner er blevet kontaktet af forældre efter en dokumentar på TV 2. Nu overvejer nogle kommuner at lægge tilsynsrapporter ud offentligt.

Tirsdag viste TV 2 dokumentaren ’Daginstitutioner bag facaden’, der dokumenterede omsorgssvigt i de københavnske institutioner.

Dokumentaren viser blandt andet episoder, hvor grædende børn ikke blev trøstet og urolige børn, der flere gange havde negativ kontakt med pædagogerne. Det var til stor overraskelse for flere af børnenes forældre.

TV SYD har i dag kontaktet samtlige 14 kommuner, som TV SYD dækker. Det er lykkedes at få fat i 10 af dem. Siden TV 2-dokumentaren blev sendt, er flere af kommunerne blevet kontaktet af forældre, der har ønsket at se institutionernes tilsynsrapporter.

Fire ud af de 10 kommuner overvejer nu at offentliggøre deres tilsynsrapporter. Fem har allerede gjort det, mens én kommune ikke umiddelbart overvejer at gøre det. Se hvilke i oversigten nederst.

Fredericia Kommune er én af de kommuner, der overvejer at lægge institutionernes tilsynsrapporter ud offentligt, så alle kan følge med i, hvordan det står til i hver enkelt daginstitution.

- Vi kan godt få en fornemmelse af, at der er forældre, der vil læse dem, og vi ønsker på ingen måde, at de skal være hemmelige, siger Anders Axø, der er børn og ungechef i Fredericia.

Intet krav om offentliggørelse af tilsynsrapporter I Dagtilbudsloven er der intet krav om, at kommunerne skal offentliggøre tilsynsrapporter. De skal derimod offentliggøre rammerne for tilsynet. Kilde: Dagtilbudsloven

Nogle kommuner går foran

Ind til nu har det heller ikke været muligt at finde tilsynsrapporterne på institutionernes hjemmesider i Sønderborg, men også her overvejer man at lægge dem ud.

- Rapporterne kan man lige nu læse i daginstitutionerne, men skal have en drøftelse om det. Jeg vil ikke have noget problem med, at de ligger på hjemmesiderne, siger Connie Buch, der er dagtilbuds og læringschef i Sønderborg Kommune.

Hos flere af kommunerne ligger daginstitutionernes tilsynsrapporter allerede offentligt tilgængeligt på kommunernes og på institutionernes hjemmesider. Det gælder blandt andet i Esbjerg.

- Det er rigtig vigtigt, at vi har åbenhed og inddrager. Hvis man fører tilsyn, så synes jeg, det handler om at være åbne, siger direktøren for Børn & Kultur i Esbjerg, Jørn Henriksen.

Kommune overvejer ikke at ændre noget

I Haderslev Kommune er det anderledes. Her ligger tilsynsrapporterne ikke offentligt tilgængeligt.

- Vi har ikke lagt dem ud, fordi vi ikke har haft behovet for det, siger Thomas Andersen, der er Børn og Ungechef i distrikt Nord i Haderslev.

Og det er heller ikke noget, kommunen overvejer, siden TV2-dokumentaren blev sendt tirsdag.

- Hvis der kommer et politisk ønske om at lægge dem ud, skal vi selvfølgelig gøre det, men vi vil ikke umiddelbart selv tage initiativ til det, siger Thomas Andersen.