Flere naturbrande: Pas på asken fra brændeovnen

Her i kulden bliver der fyret godt op i brændeovnene. Tænk over hvad du gør med asken. Der er meget vind og varm aske kan let antænde tørt græs/tørv. På Fanø er ca 400 kvm naturområde brændt af. Ej skade på bygninger. Sigtelse for overtrædelse af beredskabslov. #politidk