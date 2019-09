Flere praktiserende læger på vej til Syddanmark

Sundhedsministeriet har nu fordelt de nye uddannelsesstillinger, som skal sikre praktiserende læger til alle borgere til yderområderne.

Inden for de kommende år bliver der plads til at uddanne 11 praktiserende læger i Region Syddanmark. Det er resultatet af den første fordeling af i alt 100 uddannelsesstillinger i hele landet.

Fordelingen, som kommer fra Sundhedsministeriet, er et forsøg på at stoppe lægemanglen i de yderste områder af landet.

På ti år er antallet af praktiserende læger faldet med syv procent. Samtidig er antallet af ældre borgere og patienter med kroniske sygdomme som diabetes og KOL steget. Det viser tal fra de praktiserende læger organisation, PLO.

Derfor er sundhedsordføreren fra socialdemokratiet også glad for de nye uddannelser.

- Det er en stor dag. Det betyder større tryghed for borgerne og en styrke hos lægerne, så borgerne kan få den hjælp, de har brug for, siger Birgitte Vind til TV SYD.

Også hos PLO ser man frem til flere pladser.

- Vi er generelt meget tilfredse med den markante stigning, der er blevet talt om længe, siger næstformand i PLO-Syddanmark til TV SYD.

Uddannelsesforløb kræver, at de unge læger søger dem

Selvom de nye uddannelsesforløb er klar til at blive besat, så ligger der også et arbejde i at få de unge læger til at søge stillingerne.

Socialdemokratiet har i deres sundhedsudspil nævnt indførslen af tjenestepligt for nyuddannede læger i de områder, som har svært ved at tiltrække læger, men det er ifølge PLO ikke løsningen.

- Vi håber meget, at socialdemokratiet vil droppe ideen om tvang, når de yngre læger skal ud i deres stillinger, siger Peter Krantz Barkholt.

De nye uddannelsesforløb kan besættes fra 2020.