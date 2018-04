Flere skal skodde smøgen

Alt for mange syddanskere er fortsat faste rygere. Det skal en fælles kampagne fra Region Syddanmark og kommunerne sætte en stopper for. Det betyder bl.a., at der bliver indført rygestop på flere uddannelsesinstitutioner.

Social- og Sundhedsskolen i Fredericia - Vejle - Horsens bliver en af de uddannelsesinstitutioner, der fra 30. juni 2018 vil indføre røgfri skoletid for både studerende og ansatte.

De røgfrie skoler er en del af et nyt samarbejde mellem Region Syddanmark, kommunerne og Kræftens Bekæmpelse. Formålet er sammen at sikre børn og unge en røgfri fremtid.

- Vi vil gerne være med til at fremme vores elevers og ansattes trivsel. Samtidig er vi jo en sundhedsskole, og der er så mange ting, der viser, at rygning ikke er sundt, siger afdelingsleder ved Social- og Sundhedsskolen, Pia Ranck, til TV SYD.

I forbindelse med de nye rygeregler på skolerne bliver der også tilbudt hjælp til rygestop. Ifølge skolen er der allerede indført rygestop i flere kommuner. Derfor er det vigtigt, at de skoler, der uddanner medarbejdere til kommunerne, også bakker op.

Oliver Kofoed har ikke tænkt sig at stoppe med at ryge. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

På afdelingen i Fredericia er det dog ikke alle elever, der er lige begejstrede for udsigten til en røgfri skoletid.

- Hvis det kniber med at lade være med at ryge, så har vi tilladelse til at forlade skolen. Så må vi gemme os, der er ikke andet at gøre, siger studerende Oliver Kofoed til TV SYD.

Selvom der er lavet mange forsøg på at få flere til at droppe smøgerne, er antallet af rygere stort set ikke faldet de seneste fire år.

Samtidig er flere unge begyndt at ryge, viser tal fra den seneste nationale sundhedsprofil.

Især her i Region Syddanmark er det svært at få flere til at holde op med at ryge. Her ryger 18,7 procent af borgerne dagligt. Det er det højeste tal i hele landet.

