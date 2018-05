Flere styrt efter uforsigtig kørsel under Grejsdalsløbet

Løbsledelsen er frustreret efter tre styrt – heraf to alvorlige – og adskillige klager over at rytterne ikke overholder færdselsloven. 50 er diskvalificeret.

En 35-årig mandlig deltager i Grejsdalsløbet blev søndag fløjet til Odense Universitetshospital med hovedtraumer efter et frontalt sammenstød med en modkørende bil på Jellingvej ved Bredsten.

Ulykken skete ifølge Sydøstjyllands Politi, da den 35-årige cykelrytter kørte i den forkerte vejbane under en overhaling af andre cykelryttere i feltet.

- Imod ham kommer en 24-årig mandlig bilist, som har sat farten ned til 35 km/t. For ikke at ramme feltet er bilisten trukket helt ind i rabatten, men alligevel sker ulykken, da den 35-årige cykelrytter under sin overhaling rammer bilen, bliver kastet med ansigtet ind i bilens forrude og lander på asfalten, fortæller vagtchef Bjørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Rytteren meldes søndag aften udenfor livsfare.

I alt måtte politiet rykke ud til tre styrt under dagens cykelløb.

Politi bekymret efter alvorlige styrt

- Vi var bekymrede forud for dagens løb efter den tragiske ulykke, der skete under Danmarks Højeste Motionsløb den 10. maj, hvor en cykelrytter styrtede og slog ansigtet i asfalten på Skovhøjvej i Yding ved Østbirk. Han er siden død af sine kvæstelser. Der er desværre en tendens til, rytterne ikke udviser tilstrækkelig agtpågivenhed for sig selv og andre trafikanter på de ikke-afspærrede ruter, siger Bjørn Bystrup.

En anden deltager ved dagens Grejsdalsløb er også indlagt efter styrt på ruten. En 51-årig mand fra Ruds Vedby på Sjælland kørte ind i et træ ved et solouheld, som skete, da han kom ud i noget grus. Rytteren har brækket kravebenet og otte ribben samt muligvis lårbenet. Hans cykelhjelm var desuden flækket og han er undersøgt for et mindre hovedtraume.

- Det er ikke for at pege fingre, men tre så alvorlige ulykker under to cykelløb på så kort tid bør give anledning til overvejelser hos rytterne om sikkerhed og agtpågivenhed, siger Bjørn Bystrup til TV SYD.

50 ryttere diskvalificeret

Løbskoordinator, Per Jensen, er også frustreret efter dagens mange uheld:

- Uagtet hvordan det er sket, så berører det mig dybt, når så alvorlige ulykker sker, siger Per Jensen til TV SYD.

Efter flere anmeldelser fra borgere om cykelryttere, der overtræder færdselsloven, måtte Sydøstjyllands Politi ved middagstid sende en motorcykelpatrulje af sted for at indskærpe færdselsreglerne for løbsdeltagerne.

Løbskoordinator Per Jensen siger til TV SYD, at løbsledelsen har et vågent øje på overtrædelserne:

- Vores tilladelse til at afholde cykelløbet er naturligvis betinget af, at færdselsloven bliver overholdt. Det gør vi rytterne opmærksom på allerede ved tilmelding. Og gentager det i mails, på sociale medier og i højttaler i startområdet.

Alligevel har løbsledelsen måttet diskvalificere rekord-mange ryttere ved dagens Grejsdalsløb.

- Vi har diskvalificeret mere end 50 ryttere i dag. Primært for ikke at have holdt tilbage for rødt lys. Sidste år var det kun syv ryttere, fortæller Per Jensen.