Flere tager turen ud i naturen

Rekordmange har booket en overnatning i det fri på Naturstyrelsens store lejrpladser. I alt har mere end 102.000 personer sovet under åben himmel.

Det er blevet populært at pakke soveposen og rygsækken og tage en tur ud i naturen. Så populært at flere end 102.000 personer – helt præcist 102.717 - her i det første halve år af 2019 har sovet på en af Naturstyrelsen store lejrpladser i Danmark. Det er næsten lige så mange, som der var i hele 2013. Her var der 105.155 personbookinger.

- Flere ønsker at bruge naturen. Der er stort fokus på klima og eksempelvis hvor meget flyrejser skader klimaet. Derfor tror jeg, at folk tænker på andre former for ferie, siger Inge Gillesberg, der er skovrider ved Naturstyrelsen Sønderjylland.

Det er typisk store grupper, skoler, klubber eller spejdere der booker sig ind på de store lejrpladser for at være sikre på, at de har et sted at sove for natten. Men der er også flere og flere, der bruger de små pladser, hvor booking ikke er nødvendigt.

Skovrider Inge Gillesberg fortæller, at det er et meget blandet klientel, der bruger lejrpladserne. Bedsteforældre, familier eller folk, der benytter vandreruterne, er bare nogen af dem.

- Folk får en masser oplevelser i naturen, og så er de endda gratis, siger skovrideren til TV SYD.

Overnatning i statens skove og naturområder Borgerne kan frit sove i sovepose i skovbunden uden at skulle have tilladelse.

Man kan frit telte i mindre telte i 201 skove uden at skulle have tilladelse. Teltene skal dog bl.a. være uden for synsvidde af drifts- og beboelsesbygninger, herunder for eksempel naboer og campingpladser samt bilveje.

Man kan frit telte på hen ved 300 ”Små lejrpladser”. Disse pladser er rettet mod familier eller enkeltpersoner. På en del af disse pladser er der også shelters, bålpladser mv. Man kan ikke booke pladserne.

Større grupper fra for eksempel skoler, spejdere, foreninger, børneinstitutioner m.v. kan frit telte på omkring 160 ”Store lejrpladser”. Man skal booke pladserne. Pladserne har typisk flere shelters, bålpladser og andre faciliteter med god plads. Kilde: Naturstyrelsen Se mere

Mange af lejrpladserne i Syd- og Sønderjylland er booket de næste mange weekender. I hverdagene er der dog rig mulighed for at komme ud og udforske naturen. Inge Gillesberg forklarer det med, at skolernes ferie er slut, og derfor har folk for det meste kun tid i weekenderne. Hun håber dog, at flere vil pakke soveposen og begive sig ud i den danske natur.

- Vi har stadigvæk plads til mange flere mennesker. Vi er slet ikke fuldt booket, så bare kom, siger Inge Gillesberg.

Naturstyrelsen har 175 store lejrpladser fordelt over hele landet. Dem kan du se her. Derudover er der alle de små lejrpladser, hvor man ikke behøver booke pladser og så er det mulighed for at slå telt op i en af de over 200 statsejede skove med fri teltning.