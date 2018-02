Tricktyve ringer på hos ældre mennesker

Både fredag og lørdag har tricktyve snydt ældre kvinder i deres hjem.

Flere tricktyve har været på spil i Syd- og Sønderjylland. Det oplyser både Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi.

Lørdag snød de en 90-årig kvinde i Brørup, og fredag gik det ud over en 82-årig kvinde i Sønderborg. Begge steder ringer en kvinde af østeuropæisk fremtoning på døren og får held til at komme med indenfor, mens en anden kvinde sniger sig ind og leder efter smykker.

Lørdag ved 11.45-tiden skete det hos den 90-årige i Brørup. Mens den ene tricktyv gik med hende ind i stuen, sneg en anden kvinde sig ind i hendes soveværelse, hvor hun tømte smykkeskrinet.

Signalementet af den ene tyv er, at hun har østeuropæisk fremtoning, mellemlangt, mørkt hår, 25-35 år, 155-165 cm. høj, talte dansk med accent, havde vintertøj på og havde en taske med.

Må jeg låne en 50'er?

Og lørdag ved 11-tiden gik det ud over en 91-årig kvinde i Vejle. Her ringende en dansk mand på hendes dør i Spinderigade og spurgte, om han måtte låne 50 kroner. Han går med kvinden ind i stuen, der tager han en taske og forlader derefter lejligheden. I tasken var der 4000 kr. i kontanter og kvindens dankort. Det er der siden hævet et større beløb på.

Signalementet af gerningsmanden begrænser sig til, at han var dansk og af almindelig bygning.

Påstod at samle ind til døve

Fredag mellem klokken 14 og 15 ringede det på hos en 82-årig kvinde i Egernsund. Kvinden, der stod derude sagde, at hun samlede ind til døve. Da den 82-årige kvinde gik ind i køkkenet efter et bidrag, gik tricktyven med hende, mens en anden kvinde sneg sig ind i soveværelset.

Det opdagede den 82-årige og råbte op, hvorefter de to tricktyve skyndte sig at forsvinde. De nåede at stjæle en guldring og en guldkæde.

Signalmentet på begge kvinder går på, at de havde østeuropæisk fremtoning. De talte ikke dansk, var ca. 18 år, lyse i huden, havde mørkt hår og var velklædte. Den ene bar sort tøj, den anden havde en pelskrave på.