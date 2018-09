Flere unge mænd har ondt i livet

Andelen af unge mænd fra 16 til 34 år, der har dårligt mentalt helbred i Region Syddanmark, er steget siden 2010.

Det har længe været de unge kvinder, der har været fokus i forbindelse med stres og angst. Men problemerne er også stigende hos de unge mænd.

- Det er den evindelige forventning om effektivitet, der er problemet. Mennesker er blevet en vare, der skal producere. Det hele handler om, hvad man kan nå og opnå, og det giver dem præstationsangst, siger centerleder Søren Copsø for Headspace i Esbjerg, hvor de unge kommer for at få hjælp.

De unge er presset

En sammenfatning af Den Nationale Sundhedsprofils tal viser, at andelen af unge mænd mellem 16-24 år i Region Syddanmark, der har dårligt mentalt helbred, er steget med 40 procent siden 2010.

I 2010 havde 8,3 procent af mændene i aldersgruppen dårligt mentalt helbred. I 2017 – som er det nyeste tal – var det 11,6 procent.

Det samme gør sig gældende for andelen af unge fra 25-34 år. Her havde 9,8 procent af de unge mænd i aldersgruppen et dårligt mentalt helbred i 2010, men i 2017 var det 15,6 procent.

- Det er blandt andet forventningen fra samfundet om, at de skal være hurtigt uddannet, der presser dem. Det skaber et forventningspres, og det starter tidligt, siger centerleder Søren Copsø, der har børn helt ned i 12 årsalderen, der kommer til ham med præstationsangst.

Spændes ind i et mentalt net

Headspace har 18 centre landet over, hvor unge fra 12 til 25 år kan komme og få hjælp med deres mentale problemer. Her ser Søren Copsø et klart billede af, hvad det er, der sker, med de unge mænd.

- De har svært ved at tale om deres problemer, så de går med en knude i maven, der vokser sig større og større. De spænder sig selv ind i et mentalt ”net”, hvor den ene ting tager den anden. Så kan de ikke spise, så deltager de mindre i sociale aktiviteter, og sådan spænder nettet sig langsomt om dem, siger centerleder for Headspace i Esbjerg Søren Copsø.