Flere unge melder sig ind i politiske ungdomsorganisationer

De politiske ungdomsorganisationer oplever stor interesse fra de unge. På bare 10 år er der kommet godt en tredjedel flere medlemmer.

De unge har ofte fået på hatten for ikke at interessere sig for politik, men de politiske ungdomsorganisationer får stadig flere medlemmer, og siden 2007 er der kommet godt en tredjedel flere medlemmer på landsplan.

Det er ungdomsorganisationerne, som står for valgene på skolerne. På den måde kommer eleverne i kontakt med dem, og vi kan tydeligt mærke, at der kommer tilgang efter hvert skolevalg. Kasper Sand Kjær, formand, Dansk Ungdoms Fællesråd

- Vi har sammen med undervisningsministeriet arbejdet for at skabe bedre adgang til ungdomsuddannelserne for de politiske ungdomsorganisationer, hvor de før har haft svært ved at komme ind. Derudover er det blevet lettere at kommunikere til de unge, bl.a. gennem sociale medier, siger formand for Dansk Ungdoms Fællesråd Kasper Sand Kjær.

Tallene taler da også for sig selv. I 2017, hvor de nyeste medlemsopgørelser er fra, var der 11.755 medlemmer af 10 ungdomsorganisationer. I 2007 var medlemstallet 8.625 - og to år før, i 2005 (der ligesom 2017 var et kommunalvalgsår), var der kun 7.982 medlemmer.

Skolevalget trækker unge til

Kasper Sand Kjær peger desuden på Skolevalget som en væsentlig årsag til stigningen. Skolevalget er et tre uger langt undervisningsforløb i politik, der kulminerer med et autentisk valg for elever i 8., 9. og 10. klasse. Skolevalget blev oprettet i 2015 og afholdes hvert andet år.

Venstre Ungdom er størst

Venstre Ungdom, VU, er dét af de 10 ungdomsorganisationer, der har flest medlemmer med 2.594 personer. Afdelingen i Kolding er landets ældste VU-forening, og her nikker de genkendende til den stigende interesse.

- Det kan vi helt klart mærke, men vi gør også meget for at promovere os selv. Vi har blandt andet lige været ude på uddannelsesinstitutionerne til studiestart og dele flyers ud og vise, hvem vi er, siger lokalformand for VU i Kolding Ahmad Mohammadi.