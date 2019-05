Flere unge politikerspirer giver håb om et yngre Folketing, mener kandidat

Når du skal ind i stemmeboksen den 5. juni, så er der den her gang dobbelt så mange unge mennesker at sætte kryds ud for.

Valgplakater og bannere pryder festsalen på Esbjerg Gymnasium. Ni folketingskandidater har taget plads på scenen, og med skolens elever på tilskuerpladserne er der lagt op til debat.

Jeg ville gerne have, at der var nogle flere unge, der kom ind i politik, så der var nogle flere, der kunne tale ungdommens sag. Nanna Bonde, folketingskandidat, Socialistisk Folkeparti

- Jeg synes, der trænger til at blive skiftet ud på Christiansborg. Nogle af dem er groet lidt for godt fast i sæderne, siger Nanna Bonde fra Socialistisk Folkeparti.

Hun mener, der skal flere unge mennesker i Folketinget, og i en alder af 26 år håber Nanna Bonde at blive én af dem til folketingsvalget den 5. juni.

- Det mest optimale er, at vi har et Folketing, der er rimelig bredt sammensat. Jeg synes faktisk, at vi har et lidt for gammelt folketing i dag, siger Nanna Bonde.

Kandidater i øjenhøjde

I Sydjyllands Storkreds og Hedensted, Horsens-området er der siden 2015 sket tæt på en fordobling af de 18-29-årige kandidater.

Det betyder en stigning fra fem til ti unge kandidater, og én af de nye er altså Nanna Bonde.

- Det er en udfordring at være så ung, fordi jeg sidder sammen med garvede gamle mennesker. Samtidig føler jeg, at de unge kan relatere til de ting, jeg snakker om, siger Nanna Bonde.

Den teori kan Rune Stubager, professor og valgforsker fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, nikke genkendende til. Nogle unge lægger nemlig vægt på, om kandidaterne er i samme situation som dem selv.

- Det er nemmere at forholde sig til kandidaterne, og hvad kandidaterne siger, hvis de er i øjenhøjde med vælgerne, og vælgerne dermed kan spejle sig i dem, fortæller Rune Stubager.

Unge følger valgvinden

For mange af eleverne på Esbjerg Gymnasium er det første gang, de skal ind i stemmeboksen og sætte kryds.

Ifølge Rune Stubager er de unge vælgere mere i tvivl, og de venter også længere med at beslutte sig for, hvor de skal sætte deres kryds.

- Det gælder især førstegangsvælgerne, fordi de skal sætte sig ind i partierne og deres politik. De unge er ikke ligeså forankrede som de ældre vælgere, og derfor plejer vi at se, at de unge følger med valgvinden, siger Rune Stubager.

Flere skal tale ungdommens sag

Uanset udfaldet på valgdagen i juni, håber Nanna Bonde at have inspireret gymnasieeleverne i Esbjerg til at engagere sig i politik.

- Jeg ville gerne have, at flere unge kom ind i politik, så der var nogle flere, der kunne tale ungdommens sag, siger hun og tilføjer:

- Vi vil jo gerne have et repræsentativt demokrati, og det betyder ikke, at hele befolkningen skal sidde i Folketinget, men det betyder, at vi skal vælge nogle politikere, der ligner os - og der synes jeg, at vi har for få unge i Folketinget.

