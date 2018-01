Flere vælger kødet fra

Flere danskere vælger kødet fra og efterspørgslen på veganske og vegetariske varer stiger. Det mærker de både hos Dansk Supermarked og Coop, der løbende udvider med nye varer.

Tofu, rødbedefrikadeller og falafler. Produkter langt de fleste forbinder med vegetarer og veganere. En trend der vokser. Det er dog ikke længere kun fultidsvegetaren, der vælger de animalske produkter fra.

Første dag var der én kunde, der fik glæde af vores plantefars. Jeanette Duvander, varehuschef, Bilka, Esbjerg

En spørgeskemaundersøgelse fra Coop viser, at mere end hver fjerde dansker én gang om ugen har en kødfri dag. I 2010 var det tal 17 procent.

Hos både Coop og Dansk Supermarked mærker man den øgede interesse - også i Bilka i Esbjerg.

Fakta Fra 2010 til 2017 er antallet af danskere, der betegner sig selv som overvejende vegetarer, mere end fordoblet fra 3,8 procent til 8,2 procent.

I 2010 var der 17 procent, der havde minimum én kødfri dag om ugen. I 2017 har 19,9 procent en til to kødfrie dage om ugen.

8,2 procent har flere end tre kødfrie dage om ugen.

- Her i Syd- og Sønderjylland sælger vi rigtig mange veganske varer. Det er et marked i stigning, og vi sælger mere og mere, siger varehuschef Jeanette Duvander i Bilka, Esbjerg.

I takt med det vokser listen af produkter, der kan erstatte kødet. Sidste nye hit er plantefarsen. Et produkt de har kæmpet for at holde hjemme i køledisken i Bilka i Esbjerg.

- Første dag, da slagteren skal til at lægge plantefarsen i disken, kommer en kunde hen til ham og siger: ”Det behøver du ikke, jeg tager det bare direkte i kurven”. Så første dag var der én kunde, der fik glæde af vores plantefars, siger Jeanette Duvander.

Udover dagligvarebutikkerne har også fastfoodkæden McDonald's satset på en ny vegetarisk burger.

- Det viser sig, at der har været behov for det blandt alle – både håndværkeren, forretningsmanden, moderen, bedsteforældrene og de unge, siger Michael John Munk Kristiansen, franchisetager, McDonald's i Esbjerg.

McDonald's ønsker ikke at oplyse konkrete tal, men fortæller, at burgeren sælger godt – også i det syd- og sønderjyske.