Horsens er danmarksmester i hushandler

Der er kommet gang i boligmarkedet. Især i provinsen, hvor Horsens for andet år i træk slår alle andre byer som det sted med flest solgte huse.

I postnummer 8700 Horsens kan de for andet år i træk bryste sig af at være det område i landet med flest solgte huse. Det viser nye opgørelser fra boligsiden.dk.

Og der er stor interesse for at bo og bygge i Horsens. For eksempel besøgte omkring 4000 gæster byggeudstillingen Horsens Bygger i påsken. Udstillingshusene ligger på Højagergårdsvej, som er et nyudstykket område ved Tyrsted i den østlige del af Horsens.

Det er ikke kun i Horsens der er interesse for at bo, bygge og handle huse. På top 10-listen over postnumre med flest hussalg i 2017 er Horsens skarpt forfulgt af både Kolding, Fredericia og Vejle.

I følge boligsiden.dk er top seks uændret i 2016 og 2017, mens der er rokeret rundt på syvende-, ottende, niende- og tiendepladsen i de to år.

I 2016 var de sidste fire på top 10-listen således Holstebro, Vejle, Viborg og København S, mens Fredericia skubbede København S ud af listen i 2017 og helt ned på en 16. plads.

