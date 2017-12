Syd- og Sønderjyderne har rekord i trafikulykker

Risikoen for at være involveret i en trafikulykke er størst i Syd- og Sønderjylland. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet.

Når du bevæger dig ud i trafikken, har du større risiko for at blive involveret i et trafikuheld, hvis du bor i Syd- og Sønderjylland. Det viser tal, som Vejdirektoratet er kommet frem til efter en sammenligning af trafikulykker i hele landet.

Syd- og Sønderjylland har 7,7 procent af befolkningen i Danmark - til gengæld har vi 10,7 procent af trafikulykkerne.

- Det kan hænge sammen med, at I kører meget i bil. At I simpelthen kører flere kilometer pr. person, end man gør i fx København, forklarer Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet, til TV SYD.

Tallene rummer dog også gode nyheder for syd- og sønderjyderne. For selvom vi har mange trafikulykker, så ender færre af dem med, at nogen dør eller kommer til skade sammenlignet med andre steder i landet.

Syd- og Sønderjyllands Politikreds har den næstlaveste andel af ulykker med personskade i Danmark. Kun Fyn ligger lavere. Sydøstjyllands Politikreds ligger også pænt under landsgennemsnittet, hvad tilskadekomne og dræbte angår.

Ifølge afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen er det svært at forklare, hvorfor det ser sådan ud, men vejtyperne spiller ind, forklarer hun.

- Ulykkerne på landeveje er som regel de værste, fordi der ofte er tale om frontalkollisioner, mens det er mere sikkert at køre på motorvej, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Et andet lyspunkt er, at syd- og sønderjyderne kører mindre spirituskørsel end de fleste andre danskere. Andelen af ulykker, hvor der er spiritus involveret, er simpelthen lavere.

- I ligger tredjelavest med ni procent mod 16 procent i Sydsjælland og på Lolland-Falster, siger Marianne Foldberg Steffensen.

