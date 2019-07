Flot fremgang i Sønderborg

Der er fremgang i ringriderbranchen. Det har givet 7 procent flere kroner i Ringriderkassen.

Alt i alt er der kommet 1.312.000 kroner ind i entreindtægter i år. Det er 341.000 kroner flere end sidste år. Inden vi finder ud af, hvor meget bedre det er, skal vi lige igennem noget rimeligt langhåret.

Arrangørerne har nemlig valget at sætte prisen op på entrebilletterne - en flad 10'er. Men for at vi andre kan få et retvisende indtryk af, hvor godt det går har de pillet prisstigningerne ud, så tallene der kommer om lidt er altså reel fremgang i forhold til sidste år. Og det er så et forsigtigt tal i og med at prisstigningen så kommer oven i. Resultatet bliver så.

Det er vi meget tilfredse med. Allan Schøne, formand for Kassekomitéen.

Fredag: En stigning på 11 procent

Lørdag og søndag: Stort set samme niveau som sidste år.

Mandag: En stigning på 70 procent.

Fremgang på 7 procent

Når man så medregner, at langt de fleste mennesker kommer om lørdagen og søndagen, og at mandag plejer at være en svag dag, (og ekstremt svag sidste år, da afbrændingsforbudet aflyste det afsluttende fyrværkeri) så er stigningen i entreindtægterne på 7 %.

- Det er vi meget tilfredse med, siger Allan Schøne, der er formand for Kassekomitéen.

Hvordan det står til med balancen mellem ind- og udtægter, får det stå lidt endnu.

- Det er jo nu, at regningerne vælter ind, men jeg kan godt garantere, at vi ikke kommer til at give underskud, fortæller Allan Schøne i dag til TV SYD.