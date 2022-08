Thomas bevogter helt særligt udstyr: - Det er en drengedrøm

- Det er jo faktisk næsten som at se et Formel 1 team i et pitstop. Der er én mand til hver opgave, og de ved lige hvad de skal lave, fortæller Thomas Christian Von Seth.

Frivillig begejstring

De hjemmeværnssoldater, der står for bevogtningen både på havnen og i lufthavnen, som Thomas Christian Von Seth, har meldt sig frivilligt, men det kræver en særlig uddannelse at have lov til at bevogte militært område med skarpladte gevær.

Og Thomas Christian Von Seth er glad for at få så særlig en oplevelse.

- De fleste af os har nok set krigsfilm som små, sammenligner Thomas Christian Von Seth oplevelsen med.

Den professionelle indsats fra den danske hjemmeværn er værdsat hos det amerikanske militær.