Flydende Disney World til Fredericia

Næste år lander endnu et enormt krydstogtskib ved kajen i Fredericia, et specielt et af slagsen.

De store internationale krydstogtskibe er efterhånden et almindeligt syn ved kajen i Fredericia i sommerhalvåret.

Næste år forventer Fredericia, at 20 skibe lægger til kaj ved byen - og et af dem er en helt specielt slags.

Disney Magic er et af fire Disney-krydstogtskibe, som mest af alt er en flydende Disney-verden.

Skibet er 300 meter langt og ombord er der plads til cirka 2.700 passagerer og næsten 1.000 besætningsmedlemmer. Udover de klassiske svømmebasiner, diskotekter og rutchebaner, så er hele skibet tematiseret efter alle Disney-klassikerne, superheltene fra Marvel og Star Wars.

- Vi har kendt til anløbet et godt stykke tid, og jeg har glædet mig til at få lov til at offentliggøre det. Jeg har selv prøvet at være ombord på et Disneyskib, og det er en helt speciel oplevelse at være gæst ombord – næsten som at være midt i et Disneyeventyr, siger cruise manager i ADP, Line Tange, i en pressemeddelelse.

Når skibet lægger til kaj i august næste år, bliver Fredericia den første by udenfor København, der får besøg af et Disney Cruise-skib.

- Det er virkelig en anerkendelse af Fredericia som destination. Normalt anløber Disney Cruises kun hovedstæder, så vi er meget stolte over, at Disney har valgt Fredericia som ny destination, siger direktør i ADP, Nils Skeby.