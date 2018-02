Flygtningefamilie får lov at blive

Flygtningefamilien Shamasneh fra Jelling får lov at blive i byen, imens deres ansøgning om ophold behandles.

Familien Shamasneh var sat på en bus og på vej til udrejsecenter Sjælsmark til udvisning fra Danmark, men inden de nåede frem, fik familien at vide, at de alligevel får lov at blive i Jelling, imens deres ansøgning om ophold behandles. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Det så ellers helt håbløst ud. Familien skulle på udrejsecenter Sjælsmark, fordi sagen om humanitært ophold til børnene er endt med afslag. Dermed er familien teknisk set under udsendelse, selvom sagen er anket.

Men tirsdag sendte Dansk Flygtningehjælp en ny ansøgning om humanitært ophold med henvisning til farens helbred. Dermed er der juridisk startet en ny sag, og familien er ikke længere under udsendelse. Derfor vendte bussen om og kørte tilbage til asylcentret i Jelling, da den havde afleveret nogle andre flygtninge.

Familien Shamasneh kom til Danmark fra Palæstina i 2010. Allerede i november samme år gav Flygtningenævnet familien afslag på asyl, da nævnet vurderede, at familien ikke var forfulgt. Siden har familien uden held forsøgt at få omgjort den afgørelse.

Sagen om familien Shamasneh fik i foråret stor opmærksomhed. Borgere og skolekammerater i Jelling protesterede imod, at familien skulle forlade landet.

Det ventes at tage syv måneder. Familien har været i Danmark siden 2010

