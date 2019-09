Flygtningetilbud i fare

Et center for torturofre og et værested for flygtning er truet af lukning. De koster tilsammen 2,5 millioner kroner om året, men alle kroner tæller, når der er hul i kommunens kasse.

Renas Ali er kurder og flygtning fra Syrien. Han har mistet flere familiemedlemmer i borgerkrigen, og er selv lammet i venstre side efter tortur. Han kommer på rehabiliteringscentret Verdande i Haderslev flere gange om ugen. Nu er centret blevet en del af kommunens sparekatalog.

- Jeg synes, at det er en rigtig øv-følelse, at vi i vores samfund ikke kan finde penge til at hjælpe den her gruppe mennesker, siger Niels Stigaard Ravn, centerleder.

Renas Ali kom til Danmark for ni år siden og taler fint dansk. Men han er en hårdt ramt mand.

- Det bliver svært. Jeg er et halvt menneske. Jeg har brug for at tale og tale, fortæller han.

Verdande hjælper 30 traumatiserede flygtninge om året og koster små to millioner at drive.

De går bare et andet sted hen for at få hjælp. Centerleder Niels Stigaard Ravn, Rehabiliteringscentret Verdande, Haderslev

Ovenpå Verdande ligger et værested for flygtninge og indvandrere, der hjælper dem med alle de praktiske problemer, små og store, der kan opstå, når man kommer til et andet land i en helt fremmed kultur og skal starte fra bunden med alt. Der kommer 600 brugere i løbet af året, og det koster 400.000 kroner at drive. Også det er på Økonomiudvalgets spareliste.

- Det er et forkert sted at spare. De her mennesker, de går bare til andre med deres problemer, deres børns skole, sygehuset, socialforvaltningen og bruger deres tid i stedet, siger centerleder Niels Stigaard Ravn.

