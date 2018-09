Billetter er blevet revet væk til to ugentlige flyvninger mellem Sønderborg og Bornholm, som Alsie Express for første gang har udbudt i skolerens sommerferie.

Direktør i Alsie Express, Lone Marie Koch, er en glad kvinde. Flyselskabet har for første gang lavet ture fra Sønderborg til Bornholm i skolernes sommerferie, og det har været en succes.

Vi har allerede besluttet at gentage succesen til næste år. Lone Marie Koch, direktør, Alsie Express, Sønderborg

Hele 93 procent af sæderne var besatte på de to ugentlige afgange mandag og fredag til og fra solskinsøen.

- Det var en test med ruten til Bornholm, og vi er selvfølgelig meget glade for, at folk virkelig har taget godt imod bornholmer-ruten, så vi har allerede besluttet at gentage succesen til næste år, fortæller Lone Marie Kock til TV SYD, som samtidig røber at der er mulihed for at perioden forlænges.

Samtidig har Alsie Express også satset på børnefamilierne på ruten fra Sønderborg til København, som normalt er en rute især forretningsfolk benytter.

Lone Marie Koch, direktør, Alsie Express Foto: Alsie Express

- Vi vil jo gerne have fat i flere typer rejsende på den tur. Derfor har vi lavet et forsøg med en fast pris på mini-grupper, hvor tre eller fire personer kan rejse sammen til en fast pris på 1368 kroner, og det har folk også taget så godt imod, at vi nu fortsætter det tilbud, siger Lone Marie Kock.

Alle hverdage er der fem daglige flyafgange mellem Sønderborg og København, og i weekenden en afgang.

Alsie Express har på ruten til hovedstaden i juli måned 2018 øget antallet af passagerer med hele 52 procent set i forhold til juli sidste år. Nu afventer Lone Marie Mørck at også flyafgange i løbet af efteråret kommer på rejseplanen.dk.

- Vi håber, at når vi kommer på rejseplanen, at endnu flere får øje på den oplagte mulighed for at flyve mellem Sønderjylland og Hovedstaden.