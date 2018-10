Flystyrt holder F-35 fly på jorden

Efter et amerikansk F-35 fly styrtede ned under en øvelse i sidste måned skal samtlige 245 fly i det amerikanske forsvar undersøges for fejl.

Fredag d. 28. september styrtede et amerikansk F-35 jetfly ned efter kun et døgn på vingerne. Flystyrtet har fået det amerikanske forsvarsministerium til midlertidigt at holde alle sine 245 F-35 fly på fast grund. Det skriver CNN. Det nedstyrtede fly er af samme slags, som skal erstatte de danske flyvevåbens 40 år gamle F-16 fly. I 2016 besluttede forsvarsministeriet nemlig at købe 27 F-35 kampfly, og ifølge planen skal flyene leveres over en seksårig periode fra 2021. Før de amerikanske fly kan indtage dansk jord, skal årsagen til sidste måneds flystyrt undersøges, hvor særligt en potentiel defekt motordel er under mistanke. - Hvis mistanken om defekte brændstofrør viser sig at være sand, skal de defekte dele fjernes og udskiftes, siger det amerikanske forsvarsministerium i en pressemeddelelse til CNN. Den indledende vurdering af flyene viser, at der kan være tale om defekte rør på ældre modeller af flyet, men alle fly, både nye som gamle, vil bliver undersøgt. Så snart flyene er godkendt vil de blive erklæret flyve-klar igen. Undersøgelsen forventes at være afsluttet inden for de næste to dage, skriver CNN.