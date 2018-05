Flytræning kan give jobfest

30 nye arbejdspladser er kun begyndelsen, siger borgmester.

Der kan være mange arbejdspladser på vej til Skrydstrup, hvis regeringen og Folketinget til sin tid siger ja til den amerikanske forsvarsindustris planer om at gøre Flyvestation Skrydstrup til centralt trænings- og kommandocenter for nordeuropæiske F-35-kampfly.

- I første omgang vil det betyde cirka 30 nye arbejdspladser i Skrydstrup, men det vil kun være første skridt, det kan sagtens blive langt mere, siger borgmester i Haderslev, H.P. Geil fredag til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Han henviser til, at en lignende industripark ved en hollandsk lufthavn har skabt omkring 3000 arbejdspladser.

Mange nye arbejdspladser

Direktøren for den amerikanske forsvarsvirksomhed Cubic, Mike Knowles, som siden Vietnamkrigen har samarbejdet med det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, om udvikling af træningsprogrammer for USA’s kampfly, siger til avisen, at der vil komme mange nye jobs til Danmark med placeringen af F-35-træningsområdet her i landet.

- Vi vil opbygge et centralt kommandocenter, der skal stå for sikkerheden, udviklingen og vedligeholdelsen i træningsprogrammet, og der skal være systemer til at optage og vedligeholde kommunikationen mellem flyene, siger Mike Knowles.

Foto: HANDOUT / Ritzau Scanpix

Over Nordsøen

F 35-kampfly fra Storbritanien, Holland, Norge, Polen og Danmark skal træne over Nordsøen op til 350 kilometer fra den jyske vestkyst, og den træning skal overvåges og faciliteres fra Skrydstrup.

Flyene kommer ikke til Skrydstrup, men letter og lander direkte fra baserne i deres hjemlande.

Glad og stolt

Borgmester H.P. Geil er glad og stolt over, at Cubic har udpeget Haderslev og flyvestation Skrydstrup til et avanceret trænings- og simulationsmiljø for Natos kampfly fra hele Nordeuropa.

- Det er en vigtig milepæl i en lang proces, siger han.

I næsten to år har Haderslev Kommune arbejdet på at skabe grundlaget for en fremtidig erhvervs- og udviklingspark omkring Flyvestation Skrydstrup.

Lignende træningsprogrammer langs USA's østkyst har medført borgerklager på grund af den massive støj fra F-35-kampflyene.

