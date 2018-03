Ren Strand Fanø: Forbyd flyvende balloner

En underskriftsindsamling skal forbyde opsendelse af balloner. Det håber Peter Michelsen fra Fanø i hvert fald.

Rød, gul, grøn og blå.

Balloner kan have mange farver, og for de fleste er de bare festlige.

Men det er de ikke for Peter Michelsen, der driver projektet Ren Strand Fanø.

Balloner, der flyver frit, kan nemlig ikke kontrolleres, de falder derfor ned overalt og forurener, der hvor de lander.

- At have en ballon i hånden og så kigge på den i 20-30 sekunder, mens den flyver op i luften, og så kan du ikke se den mere alligvel. Men den eksisterer altså 20-30 år i naturen, siger Peter Michelsen.

Projektet Ren Strand Fanø har lavet et borgerforslag og samler underskrifter ind i håb om at forbyde opsendelse af balloner. Forbudet skal gælde i forbindelse med events, fødselsdage og offentlige begivenheder. Kort sagt, i enhver sammenhæng.

Forslag til folketinget

Gruppen Ren Strand Fanø sørger for at holde stranden ren. På halvanden time samlede Peter Michelsen 31 stykker balloner sammen.

- Jeg er så træt af at gå og samle dem op ude på stranden. Balloner hører ikke til ude i naturen på den måde, siger han.

Lander ballonerne i havet, bliver de til flydende dødsfælder for både fisk og fugle. Efter længere tid gennem havet trevler de og ligner derved blæksprutter. Den foretrukne fødekilde for mange fisk, skriver Ren Strand Fanø ved underskriftsindsamlingen.

Ballonerne flyder på de danske strande, mener gruppen. Men det er ikke kun i vores land, det sker. Hele verden er fyldt med balloner og rester af balloner, og derfor kæmper gruppen for, at balloner skal forbydes i hele EU.

Målet med underskriftsindsamlingen er i første omgang at få 50.000 underskrifter, så borgerforslaget ryger til Folketinget.