Et godt spørgsmål: Flyvende værter

Dorte Callesen og Søren Dahl er i dag på besøg på Flyvestation Skrydstrup, hvor de får lov til at komme ind bag kulisserne på den store arbejdsplads.

Her møder de blandt andre flere af de mekanikere, som hver dag sørger for, at de store jagerfly kommer sikkert i luften og ned igen. Søren får lov at føle på egen krop, hvor mange kræfter en F16 skal bruge, når den starter motoren op.

Prøveflyvninger med de F-35 på vej

Forsvaret laver den 22. eller den 23. maj som alternativ dag demonstrationsflyvninger med de indkøbte F35 kampfly.

For at give lokalbefolkningen mulighed for selv at opleve, hvordan et F-35 kampfly lyder sammenlignet med et F-16 kampfly, vil et dansk F-16 fly følge de samme flyveruter og samme flyveprofiler med få minutters afstand til F-35 flyet.

Det norske flyvevåben deltager med 2 x F-35 kampfly, som vil flyve to gange af cirka 30-45 minutter. De to separate flyvninger vil stort set følge de samme flyveruter og flyveprofiler, som de kommende kampfly skal flyve.