Fnat på sygehus: Sådan undgår du at blive smittet

Flere ansatte på Kolding Sygehus er blevet smittet med fnat. Tæt kontakt med andre personer kan føre smitten videre. Her får du gode råd til at undgå fnat.

Hvis du har været på Kolding Sygehus siden midten af november, så skal du være opmærksom på kløende udslæt. Sådan lyder anbefalingen fra Sygehus Lillebælt, efter flere ansatte er blevet smittet med fnat.

- Fnat smitter relativt let, men det forudsætter, at man har haft tæt hudkontakt med en smittet person, siger Jens Kjølseth Møller, der er ledende overlæge fra Klinisk Mikrobiologi på Sygehus Lillebælt.

Fnat viser sig som kløende udslæt, og hvis du har mistanke om, du er smittet med det, så skal du kontakte din læge, så du kan komme i behandling. Men Sundhedsstyrelsen har nogle gode råd til, hvordan du undgår at føre smitten videre.

Alle i husstanden skal i behandling

Ifølge Sundhedsstyrelsen bør alle i husstanden komme i behandling for fnat, hvis én i husstanden er smittet. Det samme gælder de personer, der har ligget i samme seng som den smittede.

Det er vigtigt, at alle familiemedlemmer bliver behandlet på samme tid, da andre i familien kan være smittet, selvom de endnu ikke har symptomer.

Vask håndklæder og sengetøj

Håndklæder, sengetøj og den smittedes tøj skal vaskes ved minimum 60 grader i forbindelse med behandlingen. Hvis tøjet ikke kan tåle at komme en tur i vaskemaskinen, så skal det et døgn i dybfryseren eller stilles for sig selv i en plastikpose i 48 til 72 timer.

Efter man er blevet behandlet for fnat er der ikke længere risiko for, at man smitter andre, men kløen kan fortsætte i nogen tid efter behandlingen.