Kender du FN's internationale dage? Lørdag markerer Vejle Spildevand en særlig én

Selvom det kan virke som en selvfølgelig at have et badeværelse med et toilet i hjemmet, så lever over 3,5 milliarder mennesker uden adgang til et velfungerende toilet. Det betyder, at bakterier breder sig, og sygdomme får let ved at florere.

- Det er heldigvis langt fra virkeligheden her i Danmark, men den internationale toiletdag er en god anledning til at sætte fokus på toiletter og vores velfungerende spildevandssystem, siger Claus D. Christensen.

Mange markeringer

Måske er det første gang, du hører om FN's internationale toiletdag, men det er langt fra den eneste dag, der markeres.