Fodboldchef ser frem til nye bølleregler

Nye regler gør det muligt for fodboldklubber at afvise hinandens fodboldbøller. EFB glæder sig over det nye tiltag.

Turen på stadion for at se det lokale hold spille skal være fredeligere. Det mener justitsminister Søren Pape (K), der nu lader fodboldklubber udveksle oplysninger om fodboldbøller.

Den udmelding bliver mødt med glæde i EFB.

- Vi er meget glad for nu at få muligheden for at lave de indberetninger, der skal til for at gøre det endnu mere sikkert at komme på stadion, siger Brian Bo Knudsen, administrerende direktør i EFB, til TV SYD.

Justitsministerens nye udspil betyder, at EFB i Esbjerg kan modtage information fra for eksempel BIF i Brøndby om personer, der har fået karantæne på Brøndby Stadion.

Læs også Fodboldklub spiller med Ruben Søltofts hoved på maven

EFB kan så afvise de karantæneramte vestegnsfodboldfans, inden de når ind på Blue Water Arena.

- Det er en god ide, at vi får mulighed for at tage fat i de her ting. Det får nogle præventive effekter, at vi kan udveksle. Og det er rigtig godt, siger Brian Bo Knudsen til TV SYD.

Ændringen i reglerne kommer efter alvorlige konfrontationer mellem fodboldbøller og politi, der blandt andet fandt sted under sensommerens kamp mellem FC København og Brøndby.