Fodboldklub spiller med Ruben Søltofts hoved på maven

Tilbage i december rakte AC Horsens hånden ud mod Ruben Søltoft, efter at Tunesien valgte at sige nej til at spille med Ruben Søltoft hoved på trøjerne. Den hånd tog komikeren imod.

”Tunesien sagde nej – AC Horsens siger ja”

Sådan indledte AC Horsens sit Facebook-opslag tilbage i december. Komikeren Ruben Søltoft var lige blevet brændt af af det kvindelige tunesiske kvindelandshold. Han havde indgået en aftale om, at de skulle spille med et billede af hans ansigt på trøjerne.

Aftalen blev dog ikke til noget, og i et Facebook-opslag valgt AC Horsens at gøre opmærksom på, at der var plads på deres spillertrøjer.

- Vi lover, at du trygt kan regne med os. Giv et ring til vores salgsafdeling. De sidder klar og venter på dig, skrev de i Facebook-opslaget i december.

Det tilbud tog Ruben Søltoft imod. De to parter har ingået en aftale om et tøjsponsorat til forårspremieren mod FC Midtjylland, hvor AC Horsens spiller med komikeren på maven.

- Vi har haft en rigtig god og konstruktiv dialog omkring Ruben Søltofts trøjesponsorat, og det er sjovt, at det der startede med et Facebookopslag, nu er blevet til et trøjesponsorat. Vi tænker gerne ud af boksen sammen med sponsorer og samarbejdspartnere, og vi glæder os til at spille mod FC Midtjylland i vores flotte gule Ruben Søltoft-trøjer, siger AC Horsens’ direktør Kristian Nielsen på klubbens hjemmeside.

Spillere som Jonas Borring, Jesse Joronen og størstedelen af spillerne skal altså spille i de nye trøjer. Enkelte har allerede tøjsponsorer, og derfor er de ikke en del af Ruben Søltoft sponsorat.