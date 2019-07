Kampe, kammerater og knus: Fodboldskole har givet Noor nye venner

70 børn fra udsatte boligområder har i uge 29 løbet rundt på boldbanerne i Esbjerg. 11-årige Noor Binti er med for andet år i træk.

Banerne er kridtet op, græsset er slået og boldene er fundet frem. 11-årige Noor Binti og 70 andre børn er hele ugen mødt op på fodboldbanerne på Søndervangen i Esbjerg. De er alle deltagere i DBU og DIF’s Get2 fodboldskole for børn, der bor i udsatte boligområder.

Noor Binti er med for andet år i træk:

- Det er sjovt og hårdt. Man kan lære en masse ting, og så bliver man glad af det, siger Noor Binti til TV SYD.

Når ugen er omme, har de alle sammen lært rigtig meget af at være sammen med de andre børn og voksne, som de ikke kender. Carsten Hille Rasmussen, skoleleder, Get2 fodboldskolen i Esbjerg

Hun fortæller, at hun allerede sidste år fik nye kammerater. Og selvom deltagerne selvfølgelig skal træne dribilinger og vristspark, er netop fællesskab og venskaber et af de store mål med fodboldskolen.

- De bliver selvfølgelig udfordret fodboldmæssigt, men når ugen er omme, har de alle sammen lært rigtig meget af at være sammen med de andre børn og voksne, som de ikke kender, siger Carsten Hille Rasmussen, der er leder af fodboldskolen i Esbjerg.

1.000 piger og drenge deltager i årets Get2 fodboldskoler. I alt afholder DBU fodboldskoler for mere end 500.000 unge. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Betaler et symbolsk beløb

Børne på fodboldskolen kommer alle fra lokalområdet og skal kun betale et symbolsk beløb for at deltage.

- Det er akkurat magen til de fodboldskoler, som vi har alle andre steder, slår Carsten Hille Rasmussen fast.

I Esbjerg samarbejder DBU og DFI med Esbjerg IF92, Kvaglund IF og Bydelsprojekt 3i1. Hele projektet støttes af Udlændinge- og Integrationsministeriet og Nordea-fonden.