Fødevarestyrelsen advarer mod ulovlig fiskehandler på Als

Der er solgt ulovlige fisk på kræmmermarkeder og campingpladser på Als, advarer Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen advarer kunder, der har købt røget ål, røget ørred eller fiskefrikadeller fra en ulovlig fiskehandler på Als. Der er tale om en fiskebil tilhørende Claus Fynbo Hansen, oplyser Fødevarestyrelsen på myndighedens hjemmeside.

Myndigheden besøgte søndag virksomheden på adressen Apotekergade 1 i Nordborg på Als på baggrund af et anonymt tip. Virksomheden er ikke registreret, og desuden er fødevarerne ifølge styrelsen produceret under uhygiejniske forhold.

Eksempelvis er fiskene blevet håndteret i et bryggers, hvor der også blev opbevaret jord og urtepotter. Desuden var røgeovnen placeret i det fri med adgang for skadedyr. Derudover havde ejeren ifølge Fødevarestyrelsen ikke den lovpligtige sporbarhed på sine varer.

Produkterne kan indeholde listeriabakterier, som kan være livsfarlige for ældre og svækkede, skriver styrelsen.

Bøde på vej

Fiskevarerne er blandt andet blevet solgt på kræmmermarkeder og campingpladser på Als.Produkterne bør enten leveres tilbage til virksomheden eller kasseres, opfordrer Fødevarestyrelsen.

Styrelsen oplyser til Ritzau, at ejeren på baggrund af sagen kan imødese et bødeforlæg. Desuden har han modtaget en indskærpelse om, at virksomheden skal registreres.

Ejeren skal også destruere de fisk, som styrelsen fandt i fiskebilen.