Fødevarestyrelsen fraråder fiskeri ved Himmark Strand

Fødevarestyrelsen fraråder nu borgere at fiske ved Himmark Strand på Nordals.

Torsdag indførte Sønderborg Kommune et badeforbud på en ca. 600 meter lang strækning ved Himmark Strand på Nordals.

Her viser undersøgelser fra Region Syddanmark, at forureningen er værre end hidtil antaget.

Fødevarestyrelsen har været i kontakt med Sønderborg Kommune, og det har ført til, at styrelsen nu også fraråder at fiske i området.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi ved endnu ikke, om der er en risiko ved at spise fisk fra området. Derfor fraråder vi ud fra et forsigtighedsprincip, at folk fisker ved Himmark Strand, siger kontorchef Henrik Dammand Nielsen.

Har man spist fisk fra området, skal man ikke være bekymret, da der kun er en sundhedsmæssig risiko ved et jævnligt indtag over lang tid.

Fødevarestyrelsen undersøger nu sagen yderligere og forsætter dialogen med de lokale myndigheder for at opnå et mere præcist billede af eventuelle risici.

Styrelsen vil på det grundlag tage stilling til eventuelle yderligere tiltag.

Det er det kræftfremkaldende stof vinylklorid, som Region Syddanmark har fundet i vandprøver fra havbunden.

