Fødselar får ny app i gave - om sig selv

Esbjerg Havn holder 150 års fødselsdag med fest og fyrværkeri. Men store dele af havnen er lukket land for borgerne. Det skal ny app råde bod på.

Det er ikke til at se, at hun er 150 år gammel. For hun er i fuld vigør og svinger rundt med høje vindmølletårne, kraftige redningsfartøjer og flerpiggede borerigge. For Esbjerg Havn er det ikke et problem, at tingene er store. Eller som der står på en borerig: Mærsk Giant.

Nu har iværksætter Gert Barslund – sammen med et team på tre tekniske eksperter – i firmaet Samrum puttet alle disse kæmpestore ting ned i mobiltelefonen. På en app. Så med et tryk på en knap 1 x 1 cm med titlen Esbjerg Havn vælter havnen op på skærmen. Fordelt på 12 områder. Og med en lang række historier fra hvert område. Nutid og fortid. Tryk for eksempel på Fiskerihavnen og du får en række muligheder for at vælge.

Vi starter med starten: ”For 150 år siden var her blot en åben strand”, hedder overskriften. Trykker du på videoknappen, kommer Søren Byskov fra Fiskeri- og Søfartsmuseet minsandten frem og fortæller. Andre kendte esbjergensere fortæller korte historier fra Esbjerg havn og gør den dermed levende og nærværende.

Krav om terrorsikring

Men netop det kan være svært for borgerne i Esbjerg. For store dele af havnen er lukket land. Før blev lukketheden begrundet med terror-krav fra amerikanerne. Nu handler det mere om, at virksomhederne vil have lov til at arbejde i fred for nysgerrige blikke og en fare for, at nogen kommer galt afsted under arbejdet med containere og andre store tunge genstande.

Johnny Søtrup, tidligere borgmester, Esbjerg

- Jeg håber, at folk vil bruge app’en til at kombinere en gåtur på havnen med læring om, hvad der foregår på havnen, og hvad dens store betydning er for byen, siger Gert Barslund.

Kendte folk fortæller

En af de kendte, der er med på video, er den nu tidligere borgmester gennem 23 år Johnny Søtrup, der gennem lige så mange år sad i havnens bestyrelse. Han har altså været med til at præge udviklingen, som har skiftet fra en fiskerihavn til en offshore-havn og nu til en havvindmølle-havn.

- Uden havn ingen by, siger han kort.

Han synes app’en er en god ide:

- Selv om alle esbjergenserne ved, at havnen betyder rigtigt meget, så er der mange detailhistorier, som man ikke har kendskab til, og det er app’en med til at råde bod på.

App’en kan downloades gratis. Den bliver præsenteret på en reception – på havnen naturligvis – torsdag.