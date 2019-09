Fra madrasser til frisere: Følg med i dronningens sidste dag i Sydslesvig

På den fjerde og sidste dag af sit besøg skal dronning Margrethe se Risum Skole, Jysk-koncernen uden for Danmark og Dansk Centralbibliotek i Flensborg, inden hun sejler afsted fra Flensborg Havn.

Fredag 6. september

Kl. 10.20 Risum Danske Skole:

Rundvisning på skolen og orientering om frisernes historie i området.

Kl. 12.10 Dänisches Bettenlager (JYSK), Flensborg:

Dronningen vil få anledning til at høre om Jysk-koncernens historie uden for Danmark samt at se nærmere på forskellene mellem danske og tyske soveværelser.

Kl. 14.45 Dansk Centralbibliotek og Studieafdeling, Flensborg:

Rundvisning på biblioteket og orientering om sprogafdelingen, udstillinger og Den Slesvigske Samling.

Kl. 15.35 Flensborghus:

Afskedsreception: De dansksindede folkevalgte, frivillige og foreninger møder Dronningen.

Ved afgangen vil gæsterne tage afsked med flag. Kortegen følges på vej af dansksindede og publikum, der går bag efter ned til havnen (300 m).

Kl. 16.40 Flensborg Havn:

Dronningen forlader Flensborg Havn med Kongeskibet Dannebrog.