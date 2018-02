Følg politiets råd hvis du skal ud at køre

Sydøstjyllands- samt Syd- og Sønderjyllands Politi deler ud af gode råd til bilister, der skal ud i uvejret.

Snevejret har skabt store problemer for mange trafikanter i dag.

Og derfor har politiet nogle opfordringer, bilister bør følge, hvis de vil undgå at ende i et uheld.

Jørn Lindhardt, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, fortæller, at de fleste uheld sker, fordi folk kører med for høj fart og for tæt på de andre biler.

Han opfordrer til, at billister letter foden fra speederen en smule og holder afstand til de andre trafikanter.

Sigtbarheden er lav, så tænd baglygterne og sørg for at køre forsigtigt, lyder opfordringen fra Sydjyllands Politi.