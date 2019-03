Før var EU-stof tørt og kedeligt - nu er eleverne vilde med det

Brexit har vendt op og ned på interessen for EU-stof. På Rødkilde Gymnasium er de studerende begejstrede for at høre mere om Europas fremtid.

Mai Heilman Reches fra 2d kan godt genkende det. EU er normalt ikke et af de emner, der er mest populære og står øverst på listen, når der står samfundsfag på skoleskemaet. - Nej det gør det ikke. Det er ikke lige toppen, vil jeg sige, siger hun til TV SYD. Men med et Storbritanien på vej ud af EU er det i dag blevet et emne, som langt flere er begyndt at interessere sig for. - Det giver undervisningen i EU-stof mere liv, og man får mulighed for at sætte nogle synspunkter op overfor hinanden og se, hvor vidtgående Brexit kan blive, fortæller Pia Thulstrup, der underviser i samfundsfag på Rødkilde Gymnasium i Vejle. Eleverne i 2d har samfundsfag og engelsk på højeste niveau, og er lige nu netop i gang med et forløb om Brexit og den betydning, det også kan få her i Danmark. - Storbritanien har spillet en stor rolle i EU, og det er svært at forestille sig, hvordan EU og Storbritanien vil se ud fremover, så det er meget aktuelt og meget interessant at beskæftige sig med, fortæller Edmond Kurshumliu, der også er elev i klassen. Politisk direktør Jesper Møller Sørensen fortalte bl.a. om situationen omkring Brexit. Foto: Pia Thordsen, TV SYD Udenrigsministeriet kom på besøg Tirsdag havde Rødkilde Gymnasium besøg af Jesper Møller Sørensen, der er politisk direktør i Udenrigsministeriet. Her fortalte han bl.a. om ministeriets syn på Brexit. Og eleverne fra 2d lyttede godt efter, fordi det samtidig er god forberedelse til deres studietur, hvor de bl.a. skal besøge grænsen mellem Irland og Nordirland. Grænsespørgsmålet er netop et af de varme emner i Brexit. - Det har jo vækket en interesse, fordi man ikke kan åbne en tv-kanal eller Facebook, uden at der bliver skrevet om Brexit, fortæller Edmond Kurshumliu.