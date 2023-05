Besøg i Legoland hjælper kommende førerhunde til at holde fokus

Det kræver, at hunden kan arbejde fokuseret og koncentreret, når den fører sin bruger. Noget de bliver trænet til af professionelle instruktører fra Dansk Blindesamfund, og de havde denne søndag hele otte hvalpe med i forlystelsesparken som en del af træningen.

Det handler om at kunne sortere alle fristelserne fra. Også når der kommer børn gående med en is i hånden, eller der ligger et stykke pizza smidt på jorden, siger Lisbeth Lægdsgaard, der er en af Dansk Blindesamfunds førerhundeinstruktører.