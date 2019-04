Først da kunder klager til TV SYD, trækker advokat ulovligt gebyr tilbage

I Vejle er et stort bilfirma gået konkurs, og en advokat har taget over som kurator. Han opkræver et gebyr på 625 kroner for at udlevere kunders dæk - uanset om, de har betalt for opbevaring eller ej. Men den behandling vil Tara Skyum Larsen ikke finde sig i.

I Vejle er bilfirmaet Kilstrup og Fuhlendorff gået konkurs. Derfor har en kurator i konkursboet, advokatfirmaet Andersen Partners taget over.

Det er dem, der skal afvikle det konkursramte bo. De skriver tirsdag ud til cirka 200 kunder, der har deres dæk opbevaret i firmaet, at de kan hente dem på et bestemt tidspunkt i den kommende uge. Og at de skal betale 625 kroner for at få dem udleveret. Det er gebyret uanset om de allerede har betalt det en gang eller ej.

For Tara Skyum Larsen, der ejer en C4 Picasso, og som har sine dæk opbevaret hos Kilstrup og Fuhlendorff, lyder det besynderligt. Hun har nemlig betalt for opbevaring af dækkene.

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg skal betale for at få dem udleveret. De er mine, og det er mig der ejer dem, så jeg er helt uforstående overfor, at de opkræver et gebyr, siger Tara Skym Larsen.

I mailen fra kuratoren Andersen Partners står der også at Tara Skyum Larsen skal hente dækkene i konkursboet Kilstrup og Fuhlendorff på tirsdag.

- Det er princippet i det. Jeg føler det er tyveri, det er mine ejendele, og så vil de have penge for det. Jeg forstår det ikke.

Insisterer på gebyr

Onsdag eftermiddag får TV SYD fat i kurator Jan Bruun Jørgensen.

Han afslår at imødekomme kunderne og forklarer til os, at der jo er nogle, der skal betale hans salær, og det ville være urimeligt over for de øvrige kreditorer, hvis ikke dækkunderne betalte for udleveringsekspetionen.

Fortryder gebyr

Halvanden time efter TV SYDs henvendelse ringer Jan Bruun Jørgensen tilbage til redaktionen, og tilbyder de kunder, der allerede har betalt for opbevaring af deres dæk, at de kan hente dem kvit og frit.

Men at der er en restgruppe, som endnu ikke har hentet deres sommerdæk og som endnu ikke har betalt for opbevaring. De skal stadig betale udleveringsgebyret på 625 kroner.

- Pinligt at opkræve gebyr

Jurist og chefkonsulent hos Forbrugerrådet Tænk, Benedicte Federspiel kalder hele sagen for pinlig for kurator Jan Bruun Jørgensen.

- Jeg må sige, at det er godt, at kurator er kommet på bedre tanker. For man kan ikke kræve gebyr for at udlevere det folk faktisk ejer. Han har måske slået op i konkursloven, og der stå faktisk, at hvis genstandene tilhører tredjemand skal de udleveres. Det er afgjort ved dom, at man ikke kan kræve administrationsafgifter for at udlevere til de rette ejere, så det her er pinligt, siger Benedicte Federspiel.

Hun oplyser også, at de kunder, der endnu ikke har betalt for opbevaring af deres dæk, de ikke slipper for at betale.