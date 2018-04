Først fisk, så olie og vind: Nu skal Esbjerg leve af data

På Esbjergs 150-års fødselsdag gav borgmester, Jesper Frost Rasmussen, sit bud på, hvad Esbjerg skal leve af i fremtiden. Svaret er meget klart: data.

Danmarks femtestørste by kunne tirsdag fejre 150 års jubilæum, og i den forbindelse kan man jo passende tænke over, hvad de næste 150 år skal gå med. De mest stolte vestjyder vil nok mene, at en stor del af Esbjergs succes handler om evnen til at omstille sig. Først hed levebrødet fisk, senere olie og nu også vindmøller - og mens vindindustrien stadig brager derudaf, gør byen klar til det næste store skift. Spørger du borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), kan Esbjerg nemlig nu tage hul på det næste væksteventyr: data.

Fra 2019 skal et 7000 kilometer langt transatlantisk, undersøisk fiberkabel nemlig transportere data mellem Nordeuropa og Amerika. Kablet har navnet Havfruen, og det lander lige i Esbjerg.

- Det er jo også en slags havn. Det betyder jo, vi får muligheden for at være knudepunktet inden for data i Nordeuropa. Det vil sige, vi kan tiltrække en ny type virksomheder og skabe flere arbejdspladser. Det bliver helt sikkert noget af det, vi også skal bygge fremtiden på. Jeg håber vi kan skabe tusindvis af arbejdspladser inden for de næste 10-15 år, siger Jesper Frost Ramussen til TV SYD.