Første lyddæmpende boks leveret: 20-årige udlever sin drøm

I oktober sidste år prikkede Jonas Kjemtrups underviser ham på skulderen. Men det var ikke for at minde ham om en aflevering. Hans underviser, Thomas Keller Carstensen, havde en produktidé, og den ville han give videre til Jonas Kjemtrup. På det tidspunkt var Jonas Kjemtrup allerede ved at starte to mindre virksomheder op, men han valgte at takke ja til at løbe videre med sin undervisers idé om produktet Mutebox. Møbelvirksomheden og webbureauet, han allerede havde gang i, blev kastet til side:

Hvad er en mutebox? Moderne telefonboks der dæmper for støj både indefra boksen og udefra. Du bliver ikke generet af støj fra kolleger, og de kan ikke høre, hvad du siger inde i boksen.

- Jeg tror stadig, at jeg har et varelager på 25 borde til at stå, griner Jonas Kjemtrup.

Lysten driver værkerne

Der er vist ingen tvivl om, at Jonas Kjemtrup har en drøm om iværksætteri, når han i en alder af 20 år allerede har flere virksomheder CVR-registreret. Hvor den drøm kommer fra, ved Jonas Kjemtrup ikke selv.

- Lysten til at skabe noget ved jeg ikke, hvor kommer fra, men den har altid været der.

- Jeg tror, jeg har vidst siden 5. klasse, at jeg ville være iværksætter og have min egen virksomhed. Hvis nogle spurgte, hvilken virksomhed det så skulle være, sagde jeg, at jeg ikke vidste det.

Du behøver ikke gå og vente på drømmeidéen. Jonas Kjemtrup, medejer af Mutebox

- Det er noget ved at gå egne veje og have troen på, at det kan blive til noget og samtidig have en omstillingsparathed, når man også må erkende, at det ikke kan blive til noget.

Ingen tilvalg uden fravalg

En god idé krævede pludselig 180 procent af Jonas Kjemtrup, som han selv forklarer det.

I begyndelsen forsøgte han at balancere opstarten af Mutebox med handelsgymnasiet. Han indså, at det ikke kunne lade sig gøre, så til sidst tog han fri fra gymnasiet, pånær når der var tests og prøver – Alt det til trods blev han student i sommers.

Jonas Kjemtrup vurderer, at han arbejder mellem 15-18 timer dagligt, og den dagsplan går udover fritiden.

- Vennerne bliver syltet 100 procent. Der er nogle få, der er god til at holde fast i mig. Det er nemmere for mig at svare folk end at tage teten og skrive til dem.

- På sigt håber jeg at få en mere afslappet rolle, hvor jeg måske bare kan arbejde 12 timer om dagen.

Lysten til at skabe noget ved jeg ikke, hvor kommer fra, men den har altid været der. Jonas Kjemtrup, medejer af Mutebox

Jonas Kjemtrup fortæller også, at han ikke har holdt ferien siden oktober sidste år, og han bor stadig hjemme, fordi opstarten af egen virksomhed naturligt også udfordrer privatøkonomien.

- Det er fantastisk, jeg har den mulighed og får den opbakning, siger Jonas Kjemtrup om sin familie.

Men trods ovenstående er han fast besluttet på, hvad hans tid skal dedikeres til netop nu:

- Lige nu går jeg forrest for og med Mutebox, og det har nogle konsekvenser.

De første seks er solgt

Den første produktion bestod af seks Muteboxes. For 16 dage siden blev den første leveret hos den første kunde, og sidenhen er de sidste fem også solgt. Nu skal en ny bestilling sendes til producenten.

I begyndelsen var Jonas Kjemtrups underviser og Thomas Keller Carstensen blot sparringspartner, men nu et år efter har han sagt sit job op som underviser og hoppet med på iværksætter-vognen fuldtid. De er nu begge medejere af Mutebox.

Selvom virksomheden stadig er i sin spæde start, er Jonas Kjemtrup helt tryg ved den udvikling Mutebox peger mod.

- Jeg er 100 procent sikker på, at jeg kan få min egen løn ud, og at jeg kan få skabt en fornuftig forretning. Det, der er lidt usikkert, er, hvor stor vi kan gøre virksomheden, og hvor hurtigt vi kan gøre det.

De fleste på Jonas Kjemtrups alder, der netop er blevet studenter, kigger nu mod det næste skridt i uddannelsesforløbet, og det er Jonas Kjemtrup ofte også selv blevet spurgt til.

- Uddannelse er en hyppig diskussion. Jeg synes, det er en sjov diskussion at tage særligt med mine forældre og bedsteforældre: ”Hvornår skal man uddanne sig, hvornår skal man ikke?”

- I min verden kan man også blive sikret på CV’et, hvis man får drevet en rigtig god forretning. Jeg giver det 1-3 år, og så må vi se, hvor vi er.

Ét godt råd

Hvis du sidder med en iver for at skabe noget, for eksempel som iværksætter, vil Jonas Kjemtrup give dig følgende råd:

- Du behøver ikke gå og vente på drømmeidéen, mener Jonas Kjemtrup:

- Prøv kræfter med nogle mindre virksomheder med små omkostninger, ligesom jeg gjorde, før du springer ud i et større projekt. Man får noget erfaring og netværk, man kan trække på.