Olivia blev overfaldet for at være sig selv - nu får byen sin første pride

Til højre for dem ligger Old Danish Pub, der månedligt afholder arrangementet regnbueøl for at hylde mangfoldigheden.

Og det er den slags tiltag og den pride week, der netop er foregået i Sønderborg, der gør fremtiden lidt lysere for både Michelle Keldorff og Olivia Jørgensen.

- Rigtig mange, der ikke er en del af miljøet, kommer med børn og er en del af det for at vise deres børn, at det er okay at være anderledes. Lær at forstå kærlighed allerede fra barndommen af, siger Michelle Keldorff, der ser frem til at være en del af paraden.



- Jeg tror, det bliver noget helt særligt den her gang. Jeg har talt med mange venner og veninder, som også kommer og støtter og bakker op, smiler Olivia Jørgensen.