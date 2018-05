Første revy med Leif Maibom på tilskuerpladserne

Siden 1982 har sønderjyderne kunnet få sig et godt grin til Sønderborg Sommer Revy. Det kan de stadig, men for første gang siden starten bliver det uden Leif Maibom på scenen.

Onsdag aften var der for første gang tilskuere, der fik lov at overvære 2018-udgaven af Sønderborg Sommer Revy, der har gallapremiere lørdag. På stolerækkerne sad også Leif Maibom, der for første gang ikke selv er på scenen.