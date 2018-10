Første skoledag for 24. gang: Vi husker vores første åbning

Den første tirsdag i oktober er traditionen tro Folketingets åbningsdag. En festdag - også for dem, der har været med utallige gange.

Kan du huske, hvad du har lavet den første tirsdag i oktober de sidste mange år?

Man kan ikke lave noget alene, man er nødt til at være sammen om det. Hans Chr. Schmidt, folketingsmedlem for Venstre i Sydjyllands Storkreds

Det kan folketingsmedlemmerne Henrik Dam Kristensen (S) fra Østjyllands Storkreds og Hans Chr. Schmidt (V) fra Sydjyllands Storkreds. Siden henholdsvis 1990 og 1994 har de brugt de tirsdage i jakkesæt til politikernes første skoledag - Folketingets åbning.

Efter så mange år til den samme fest er det stadig den første gang, de husker bedst. Den første gang spændt og overvældet blandt de resterende 178 folketingsmedlemmer.

- Det var følelsen af, at hér fik jeg lov at være med, (...) den berusende følelse i kroppen, fortæller Henrik Dam Kristensen (S) om dagen i 1990 til TV SYD.

Fire år senere troppede Hans Chr. Schmidt (V) for første gang op til dagen. Selvom han ikke kan huske hvert enkelt ord, den daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) sagde, sidder dagen stadig i ham.

- Jeg kan ikke huske talen, men jeg kan huske begivenheden, for det var en stor dag, fortæller Hans Chr. Schmidt til TV SYD.

Et nyt politisk år begynder som alle de andre

Siden da har de to tidligere ministre siddet med til åbningen, der ligner hinanden år efter år.

Den festpyntede folketingssal fyldes med folketingsmedlemmer og kongefamilien. Når det længstsiddende folketingsmedlem, der siden 2011 er Bertel Haarder (V), indtager talerstolen, så begynder et nyt politisk år.

Herefter skal Folketingets Præsidium vælges – én formand og fire næstformænd. Og så går statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på scenen for at holde den egentlige åbningstale og gøre status på Danmark.

- Kongefamilien kommer, salen er pyntet flot op, vi har alle slips på – det er en festlig markering, siger Henrik Dam Kristensen (S).

Det er ligeså meget en genforening, som det er begyndelsen på et nyt folketingsår. For traditionerne fortsætter, selv efter statsministeren har sagt de sidste ord.

- Jeg tror, der er ligeså mange traditioner, som der er folketingsmedlemmer, siger Henrik Dam Kristensen (S) og fortæller:

- Os, der blev valgt i 1990, lavede en tradition om at spise frokost sammen, men nu er jeg den eneste tilbage, griner han. Henrik Dam Kristensen (S) sidder dog ikke alene og spiser frokost. Han har siden februar 2016 haft posten som 1. næstformand i Folketinget og har derfor skabt sig en ny tradition dér.

Syd- og sønderjyske venskaber på tværs

For Hans Chr. Schmidt, der i alle sine folketingsår har repræsenteret syd- og sønderjyderne, er det også dagen for gensyn med venner og bekendte, og her har syd- og sønderjyske medlemmer ifølge ham et helt særligt ry.

- Vi er meget kendt for at holde meget sammen, fortæller han og fortsætter:

- Det vil nok overraske nogle. Selvfølgelig taler vi med partimedlemmer, men jeg går også rundt og hilser på alle de andre sydjyske folketingsmedlemmer.

Han afslutter med at sige noget, der snildt kan danne ramme for næste års åbningstale: - Man kan ikke lave noget alene, man er nødt til at være sammen om det.

På torsdag den 4. oktober afholdes åbningsdebatten i folketingssalen.