Ægge-breaking: Første storkeunge har set dagens lys

Efter lang tids rugen er Smedager-storkene Tommy og Annikas første æg klækket.

De to storke i reden ved Smedager har i dagevis varmet deres æg - og fredag aften omkring klokken 19.45 kunne seere på TV SYD og Storkene.dk's storke tv følge med, da det første æg klækkede.

Kort efter kunne man øjne noget mørkt i toppen af et af de hvide æg.

- Jeg har talt på dagene, og når vi nærmer os det her tidspunkt, kan man se, at nu skal der til at ske noget, fortæller storkeekspert Mogens Lange.

I løbet af dagen har storkene rejst sig ofte og kigget til æggene, og det er tegn på, at det er oppe over, fortæller Mogens Lange.

- Forældrestorkene kan høre ungerne inde i ægget - de laver lyde og bevæger sig, og det gør forældrene urolige, men på den gode måde, siger han.

Klokken 21.10 kunne man for første gang se en lille brun storkeunge bevæge på sig, da den rugende stork igen rejste sig.

- Vi er super glade, siger Mogens Lange.

Liv i storkereden

Mogens Lange forventer, at der er unger i alle fem æg, og det bliver spændende at følge med i begivenhederne i reden de kommende døgn.

Inden for det næste døgn til halvanden, vil der være en unge mere, vurderer eksperten.

- De kommer med omkring et døgns mellemrum. Alt efter hvor meget aktivitet der bliver, må vi se om det femte æg også klækker.

Sidste år var der seks æg i storkereden, og det blev til tre unger. Ifølge Mogens Lange blev storkeforældrene så godt aktiveret af de tre, der klækkende, at de ikke fik ruget nok på de sidste. Derfor blev de formentlig kolde og gik til.

Storkeforældre vil ligge på ungerne længe, også efter de er udklækket - for der går flere uger, før de små storke får fjer og selv kan holde varmen.

- De er meget afhængige af, at forældre lægger sig oven på dem og lægger vingerne omkring dem, siger Mogens Lange fra Storkene.dk.