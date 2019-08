Se den her: Første trailer for ny komedieserie i TV SYD

Snart ruller komedieserien ’GG Horsens’ over skærmen på TV SYD. Nu er den første trailer til serien blevet offentliggjort. Se den her.

Efter fem ugers optagelser og flere måneders klippearbejde kan spændingen snart blive forløst.

D. 31. august går TV SYD i luften med komedie- og fiktionsserien ’GG Horsens’. En serie, der ikke ligner noget, som TV SYD tidligere har sendt.

Julie Zangenberg spiller hovedrollen. Serien handler om en kvindelig gamer, der spiller skydespillet Counter-Strike. Men det er en kamp for hende at bevise sig i den mandsdominerede computerspilsverden. Om det lykkes, finder vi ud af i løbet af efteråret.

Serien giver et indblik i E-sports-verdenen og den kultur, der hører med, men er samtidig humoristisk. Morten Vogt Urup, instruktør

Serien spiller især på humor og udtryk, der henvender sig til et ungt publikum. Men serien kan ramme et bredt publikum, og alle kan se med.

- Der er noget for enhver smag. Serien giver et indblik i E-sports-verdenen og den kultur, der hører med, men er samtidig humoristisk. Jeg tror, at en rigtig god indikator er, at man sidder og griner rigtig meget, når man optager, og det har vi gjort, sagde instruktør Morten Vogt Urup, da de sidste optagelser var i kassen.

GG Horsens GG Horsens er en fiktionsserie. Som seriens navn indikerer, så bliver Horsens et omdrejningspunkt i serien, og derfor har Horsens Kommune også støttet produktionen økonomisk. Det er TV SYD og TV2 Østjylland, der er gået sammen om serien. Afsnittene ryger også på YouTube. Det er aarhusianske Wasabi Film, der producerer serien. Se mere

Stjenespækket serie

Nu kan du få et glimt af, hvad TV SYD-seerne kan forvente af lørdagsudsendelserne i efteråret.

I den første trailer kan du se flere kendte ansigter. Skuespiller-castet består af velkendte skuespillere og komikere såsom Andreas Bo, Jonas Smith, Sofie Stougaard, Lars Bom, Carsten Bang, Niels Olsen og Christian Fuhlendorff.

Også flere youtubere er med på rollelisten. Både Morten Münster, Albert Dyrlund og Casper Harding vil også dukke op skærmen.

Der er som sagt premiere på 'GG Horsens' d. 31 august.