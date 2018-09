Fokus på børn ved konference om verdensarv

120 deltagere fra Island, Sverige, Norge, Finland og Danmark mødes de kommende dage i Jelling og Christiansfeld for at diskutere verdensarv.

Forberedelserne til årets nordiske verdensarvskonference har været i gang længe, og i dag tjekker 120 deltagere ind til tre intensive dage med formidling af verdensarv til blandt andet børn som omdrejningspunkt.

Det er den årlige konference for Sammenslutningen for de Nordiske Verdensarvssteder (Nordic World Heritage Association), der i år Holdes i Danmark.

Konferencen åbnes i Vingsted mandag aften klokken 19. Tirsdag og onsdag mødes konferencedeltagerne i henholdsvis Jelling og Christiansfeld, hvor der blandt andet vil være rundvisning på de to verdensarvssteder.

Der er stor variation mellem stederne, men fællesnævneren er, at vi alle sammen brænder for verdensarven. Birgitte Lamp, UNESCO Site Manager og leder af Christiansfeld Centret

De 120 deltagere i konferencen skal i løbet af de kommende to dage blandt andet høre oplæg og dele erfaringer om, hvordan man formidler verdensarv ”i børnehøjde”, og hvordan man tackler det, når en mindre gruppe har et særligt forhold til verdensarven.

- Det er fantastisk, at vi kan samles og erfaringsudveksle de nordiske verdensarvssteder imellem. Der er stor variation mellem stederne, men fællesnævneren er, at vi alle sammen brænder for verdensarven, siger Birgitte Lamp, som er UNESCO Site Manager og leder af Christiansfeld Centret.

I Christiansfeld vil der blandt andet blive sat fokus på UNESCO-byens historie og det lokale samarbejde mellem Christiansfeld Centret og Brødremenigheden, men også på samarbejdet med byens øvrige aktører og samarbejdspartnere, mens der i Jelling vil være et særligt fokus på, hvordan man formidler verdensarv til børn

Op til konferencen har lærere, pædagoger og børn fra Kolding, Vejle og Billund deltaget i et projekt, hvis mål har været at skabe viden og indsigt i, hvordan man kan udvikle formidling gennem historie og kulturarv med børnene i fokus.