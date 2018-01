Kæmpe Fredericia-brand krævede brandfolk fra hele landet

Branden på Fredericia havn for snart to år siden var så stor, at der skulle brandfolk fra hele Jylland og Fyn og Nordtyskland til for at slukke den.

Onsdag den 3. februar 2016 klokken 21.20 udbrød der brand i en af tankene på Dan-Gødning på Fredericia Havn. Det blev starten på det største slukningsarbejde i nyere tid. Time efter time kæmpede brandfolk fra hele landet og det nordlige Tyskland for at få styr på flammerne. I denne uge går TV SYD bag om branden og undersøger blandt andet hvorfor den opstod og hvilke følger har den haft. Her er i første omgang et resume af forløbet. Klokken 21.20: Branden bryder ud i en tank fyldt med palmeolie. Klokken 22.00: Branden spreder sig til de andre tanke i nærheden. Klokken 23.30: Sirenerne lyder i Fredericia, og politiet opfordrer folk til at blive 1000 meter fra branden, fordi tanken måske eksploderer. Naboer opfordres til at lukke døre og vinduer og at blive inde. Klokken 00.30: Beboere i en radius af 1000 meter fra branden evakueres. 268 borgere overnatter på Fredericia Idrætscenter. Klokken 06.00: Branden raser stadig. I løbet af natten er der kommet forstærkninger fra brandvæsener i Jylland, på Fyn og Nordtyskland og endda flyvepladser. Klokken 08.00: Politiet afblæser eksplosionsfaren og erklærer, at branden er under kontrol. Efterslukningen varede hele det næste døgn