Folk strømmer til strikkefestival - men de får svært ved at køre hjem

Fanø Strikkefestival er i fuld gang, og trods det vilde vejr, så valfarter folk til øen i Vadehavet, hvor himmel og hav lige nu står i et.

Selvom stormen Knud kun rammer sporadisk i Syd- og Sønderjylland, så blæser det fredag ved middagstid voldsomt langs den Jyske Vestkyst.

- Det blæser helt vildt, og pludselig var der vand over det hele, på veje og fortov. Jeg blev helt nervøs for, om jeg overhovedet kunne komme frem med bilen, fortæller TV SYDs reporter Julie Schou, der har været på Fanø for at lave reportage til aftenens udsendelse.

På Fanø er det nemlig første dag af den tre dage lange strikkefestival, hvor op mod 10.000 gæster forventes at komme til øen for at deltage i workshops, strikke og se på strikkegarner.

- Vi har glædet os helt vildt, så skidt med stormvejret

Og selvom man måske kunne tro, at en god gang regn og rusk ville afskrække nogle af de strikkeglade landkrabber, så er det faktisk ikke tilfældet.

- Det er første gang, vi er her, og vi har glædet os helt vildt, så skidt med stormvejret. Det betyder ikke noget, fortæller de 38-årige tvillinger Anja og Anita Hjort fra Kolding, som faktisk har villet til festivalen de sidste tre år.

- Stormvejret hører næsten med til oplevelsen, når vi nu er her ved Vesterhavet.

Så selvom fredagen byder på stormende kuling på Fanø med vindstød af 20 til 23 meter i sekundet, og der kan komme vindstød af stormstyrke med en hastighed på mellem 25 og 27 meter i sekundet, betyder det ikke noget for et ægte strikkehjerte.

På trods af vejret sejler færgen mellem Esbjerg og Fanø planmæssigt, oplyser Fanøfærgen på sin webside.